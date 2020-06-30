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Пожарные не допустили распространения огня со склада в Москве на котельную

Площадь возгорания составляет 800 кв. м

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные не допустили, чтобы огонь со склада с автозапчастями на юго-востоке Москвы перекинулся на пристроенную котельную. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожарные работают с соблюдением техники безопасности и сделали все возможное, чтобы не допустить распространение огня на газовую котельную", - сообщили в главке. Площадь пожара составляет 800 кв. метров. К складу пристроена газовая котельная. Пожар тушат по повышенному - второму - номеру сложности.

В результате пожара в пристройке произошло обрушение. На территории склада, где хранятся автозапчасти, наблюдается плотное задымление.

Пожар произошел в складском металлическом одноэтажном помещении по адресу: Южнопортовая улица, 9. Пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала.

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