В онлайн-голосовании приняли участие 15% избирателей Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 15% избирателей столицы приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил во время прямого эфира на телеканале " Россия 24 " мэр Москвы Сергей Собянин.

"Миллион человек - это всего лишь 15 процентов избирательной Москвы. Любой эксперимент в Москве имеет просто громадный масштаб. Из 7,5 млн избирателей записался миллион. Регистрируются наиболее мотивированные граждане, во-первых. Во-вторых, если вы зарегистрировались, то вы уже, по сути дела, первый шаг к голосования сделали", - сказал Собянин, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что 98 тыс. пользователей, которые подали заявку, не были допущены до электронного голосования по тем или иным причинам. "Все, что мы считали на начальном этапе неким риском, или зоной риска, или каким-то сомнением, мы трактовали в пользу все-таки того, что есть риск. Пожалуйста, есть другие возможности проголосовать: есть избирательный участок, есть надомное голосование, если человек не может прийти. Электронное голосование должно быть максимально защищено от таких рисков, тем более, что это эксперимент был", - заявил Собянин.

Он добавил, что система для онлайн-голосования получила высокую оценку международных экспертов. Для апробации платформы привлекали хакеров, которые пытались ее взломать. "Во время голосования тоже были попытки, хакерские попытки были, были попытки провокаций и так далее. Но ни одна из них не увенчалась успехом. И все, кто желал, проголосовали. Это вполне такая уже сформированная защищенная серьезная система", - сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что Москва готова поделиться с регионами своим опытом по организации онлайн-голосования. "Нужно быть готовым к любым угрозам и давать гражданам возможность, максимальную возможность принять участие в выборах органов местного самоуправления, органов власти", - заключил мэр.