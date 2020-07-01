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Облачная погода и до 26 градусов тепла ожидается в Москве 1 июля

Ночью температура может опуститься до плюс 14 градусов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 24-26 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 22-27 градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до плюс 11 градусов.

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