Голосование по поправкам в конституцию в Москве проходит в штатном режиме

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Голосование по поправкам к Конституции РФ на более 3,6 тыс. избирательных участков проходит в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС в среду зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Все 3 604 участка в Москве открылись вовремя. Работа - в штатном режиме, голосование идет. Участковые избирательные комиссии, Мосгоризбирком продолжают работать в тесном взаимодействии с наблюдателями, Общественным штабом", - сказал Реут.

Зампредседателя Мосгоризбиркома также отметил, что все избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, все происходящее на них транслируется в прямом эфире в интернет. Также на более 1,9 тыс. участков установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"Голосование на участках в Москве продлится сегодня до 20:00. Кроме того, до 17:00 москвичи могут подать заявку на голосование вне помещений избирательных участков - на дому", - сказал Реут.

Он напомнил, что 30 июня завершилось дистанционное электронное голосование, в котором приняли участие 93% заранее подавших заявки граждан. Реут отметил, что участники онлайн-голосования, которые по тем или иным причинам не проголосовали, но хотели бы это сделать, могут до 20:00 внести свои решения в бюллетени на участке по месту жительства.

"Вчера, позавчера в Москве находились иностранные эксперты в избирательном процессе, наблюдали за ходом голосования в столице очно и онлайн, посещали Общественный штаб. Коллеги высоко оценили уровень организации Общероссийского голосования", - заключил он.