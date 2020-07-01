Число рабочих мест в Новой Москве увеличилось в три раза за восемь лет

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Количество рабочих мест на территории Новой Москвы выросло в три раза за восемь лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

"Количество рабочих мест за восемь лет выросло в три раза - с 85 тыс. до 258 тыс. И это - качественные рабочие места в промышленности, инновациях, бизнесе и социальной сфере. Из территории с дефицитом рабочих мест Новая Москва стала районом, в который многие люди едут на работу", - написал Собянин.

По его словам, в ближайшие годы Новая Москва будет оставаться крупнейшей территорией комплексного развития не только города, но и в России. Сейчас вместе с миллионами квадратных метров жилья в Новой Москве было построено 84 крупных социальных объекта - детских садов, школ, поликлиник и офисов "Мои документы".

"Также за восемь лет в Новой Москве были благоустроены 42 озелененные территории, их общая площадь составила 272 га. Городскими службами было высажено более 500 тыс. деревьев и кустарников", - написал мэр.

Он напомнил, что ТиНАО присоединили к Москве 1 июля 2012 года. Благодаря этому территория столицы увеличилась в 2,5 раза.

Более 300 млрд рублей на развитие Новой Москвы

Власти столицы направили в рамках адресной инвестиционной программы более 300 млрд рублей на развитие Новой Москвы за последние восемь лет - с момента присоединения этих территорий.

"За прошедшие восемь лет городские инвестиции в Новую Москву составили не более 10% (9,1%) общего объема адресной инвестиционной программы. С 2012 по 2019 годы город вложил в развитие новых территорий 301,3 млрд рублей", - написал Собянин.

Мэр добавил, что в рамках этой же программы "старая" Москва получила 3 трлн 024,6 млрд инвестиций.

В целом же, как сообщил ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, за восемь лет в развитие Новой Москвы вложили более 1,7 трлн рублей, до 2035 года планируется инвестировать около 7 трлн рублей.

Собянин добавил, что в Новой Москве активно ведется строительство жилья: из 31 млн кв. м, построенных в столице в 2012-2020 годы, на новые территории приходится 37% - 11,7 млн кв. м. "До 80% квартир в новостройках покупают москвичи, включая тех, которые ранее вынуждены были переехать в Подмосковье, а теперь имеют возможность вернуться в город", - отметил он.

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