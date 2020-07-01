Победителями программы "Миллион призов" в Москве стали еще более 272 тыс. человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Победителями очередного розыгрыша программы "Миллион призов", который проводят в Москве для участников голосования по поправкам в конституцию, стали еще более 272 тыс. человек, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице прошел очередной розыгрыш программы "Миллион призов". Его победителями стали 272 145 человек. Для москвичей приготовили 2 млн призов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов", - говорится в сообщении.

Любой житель столицы, принявший участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Москве с 25 июня по 1 июля любым способом - на избирательном участке, на дому или онлайн, - может принять участие в совместной программе правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса "Миллион призов".

Розыгрыш призов проводится ежедневно с 25 июня по 1 июля в 22:00, а 2 июля 2020 года в 14:00. Участник программы может получить от 1 тыс. до 4 тыс. призовых баллов (1 балл = 1 рубль) и обменять их на скидки и бонусы партнеров программы до 31 декабря через платформу "Активного гражданина". Баллы, полученные в программе, горожане могут потратить и на благотворительность.