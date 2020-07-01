Собянин открыл выезд из Московского на Киевское шоссе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в среду движение по дополнительному выезду из города Московский в ТиНАО на Киевское шоссе. Новая дорога должна разгрузить существующую улично-дорожную сеть города.

"За последние годы в Новой Москве построено более 210 км дорог, которые улучшили связи между поселениями ТиНАО и приблизили их к центру столицы. Сегодня мы открываем новый выезд из Московского на Киевское шоссе. Дорога небольшая, всего порядка 700 м, но имеет важное значение для местных жителей. Теперь у них появилась дополнительная возможность выезда в сторону Москвы", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, в Московском продолжается активное жилищное строительство и, соответ ственно, происходит рост населения и количества эксплуатируемых автомобилей. До 2020 года у города было два выезда на Киевское шоссе в сторону Москвы с улиц Атласова и Академика Чумакова, движение по которым, особенно в час пик, было сильно затруднено. В октябре 2019 года началось строительство дополнительного выезда из Московского со стороны Проектируемого проезда №7030 на Киевское шоссе. Работы завершились в июне.

"В рамках проекта построено 0,67 км дорог, в том числе 0,41 км - основной ход двухполосной дороги и 0,26 км - переходно-скоростная полоса на Киевском шоссе. На прилегающей территории устроен газон площадью 8,7 тыс. кв. м, высажено 1 019 деревьев и кустарников. Открытие дополнительного выезда позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Московского, разгрузить существующую улично-дорожную сеть, запустить новые маршруты общественного транспорта", - рассказали в пресс-службе.