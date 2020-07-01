В Новой Москве построят более 600 социальных объектов к 2035 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Комплексное развитие территорий Новой Москвы предполагает возведение 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения к 2035 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Концепция развития Новой Москвы предполагает не просто жилую застройку, а создание районов, в которых человек сможет жить, работать, учиться и отдыхать. Такой подход позволил включить в Генеральный план развития Новой Москвы возведение 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения к 2035 году", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что жилье строится одновременно или после создания необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, а также социальных объектов.

"При этом в проекты закладывается пешая доступность от жилых домов ко всем этим необходимым учреждениями. Это позволит сократить маятниковую миграцию населения и равномерно распределить транспортные потоки, как на территории новых округов, так и сократить количество вынужденных поездок в другие районы", - пояснил Бочкарев.

С момента присоединения на новых территориях уже возведено 47 детских садов, 19 школ, а также 13 поликлиник, станций скорой помощи и больничных корпусов.