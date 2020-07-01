Собянин отметил активный темп строительства метро от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Строительство первого участка Коммунарской линии столичного метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка" ведется активными темпами, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы активно ведем строительство самой большой ветки метро в Москве за всю ее историю. 36 км от станции "[Улица] Новаторов" до Троицка. Первая очередь - от станции "[Улица] Новаторов" до станции "Коммунарка" находится вся в строительстве, вторая часть - до Троицка - занимаемся строительной документацией. В целом участок от "[Улицы] Новаторов" до "Коммунарки" - 2023 год", - сказал Собянин в ходе осмотра строительства станции "Мамыри". Станция строится в поселении Сосенское на свободном от застройки земельном участке вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК "Крымская" до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро получит и Юго-Западный административный округ столицы. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают более 1 млн человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч.

"Четыре года назад в Новую Москву пришло метро. Сегодня в ТиНАО работают уже восемь станций, которыми до пандемии пользовалось более 120 тыс. пассажиров в сутки. Продолжается строительство метро во "Внуково", а также сооружение новой Коммунарской линии от МЦК до Троицка. Очень крупный и сложный проект метростроения, частью которого является станция "Мамыри", - сказал Собянин.

Как добавили в пресс-службе новая линия столичной подземки снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию. Коммунарская линия будет включать 16 станций. Станция "Улица Новаторов" станет пересадочной на Большую кольцевую линию. На станции "Коммунарка" будет организован крупный пересадочный узел с Сокольнической линией.

Строительство Коммунарской линии метро было начато в 2018 году. В настоящее время идет сооружение первого участка от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка" протяженностью 16 км. Всего запланировано строительство семи станций: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка". Развернуто строительство станционных комплексов и перегонных тоннелей. Ввод участков Коммунарской линии от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" намечен на 2023 год.