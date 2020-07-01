Собянин открыл парк "Филатов луг" в Новой Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в среду парк "Филатов луг" в Новой Москве. Новый парк является частью Ульяновского лесопарка, он расположен между станцией метро "Филатов луг" и жилыми кварталами города Московский.

По словам мэра, за восемь лет после присоединения новых территорий здесь благоустроено более 40 парков, скверов и знаковых объектов, высажено свыше 500 тыс. деревьев и кустарников.

"Была здесь большая неблагоустроенная природная территория, но благоустроили, сделали парк "Филатов луг", здесь теперь велосипедные и беговые дорожки, прокат велосипедов. Благоустроили первый участок, [установили] десятка два детских и спортивных площадок. Постепенно будем и дальше приводить в порядок [Ульяновский лесопарк], он же огромный у нас - десятки гектаров. Не все сразу", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-служба мэра и правительства Москвы, площадь парка "Филатов луг" - 28,8 га. Его комплексное благоустройство началось в апреле 2019 года и завершилось в марте 2020 года. Работы проводились на основе проекта, разработанного с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. Весной из-за пандемии коронавируса парк "Филатов луг" был закрыт, а после его открытия в будни сюда приходит более 2,5 тыс. человек, а по выходным и праздничным дням - до 4 тыс.

"До последнего времени это была запущенная и некомфортная территория с большим количеством сухостоя и ветровала, без наружного освещения и удобных дорожек. Тем не менее ее активно использовали для отдыха местные жители. Главная задача заключалась в том, чтобы сделать современный и комфортный районный природный парк, привлекательную территорию для прогулок и отдыха и одновременно - удобную дорогу до станции метро", - пояснили в пресс-службе.

Велодорожки и экологическая тропа

Кроме того, был проложен вело-пешеходный маршрут протяженностью 3,1 км, связавший жилые районы поселения Московский с новой станцией метро "Филатов луг". На протяжении маршрута, проходящего через Ульяновский лесопарк, установлены 126 опор освещения, а в специальных карманах - 35 лавочек и урн. Вдоль маршрута уложен газон, а в его начале и конце открыты станции проката "Велобайк". В самом парке также создана сеть прогулочных тропинок с использованием деревянного настила и бетонной плитки, а на беговой дорожке - покрытия TerraWay, состоящего из прочного, пористого природного или искусственного материала.

Протяженность экологической тропы парка составляет около 2 км. Экотропу замостили деревянной доской из хвойных пород, и сделали вдоль нее 15 площадок для отдыха. Для детей разных возрастов в парке обустроили шесть игровых площадок общей площадью порядка 2,2 тыс. кв. м, на одной из них установлена тарзанка и большой игровой комплекс с разнообразными препятствиями для лазания, взобравшись по которым можно скатиться вниз с горок.

Для самых маленьких сделали игровое пространство с песочной фабрикой. На всех детских площадках установлены скамейки с навесами, которые защитят родителей от солнца. Кроме того, в парке обустроено пять спортивных зон. Три их них предназначены для кардио- и силовых упражнений, а еще две - для игры в волейбол и футбол. Также есть беговой маршрут протяженностью более 2 км и восемь специальных зон для пикника, оборудованных столами и лавочками. Также на территории парка появились велопрокат, посты охраны, туалеты, комната матери и ребенка.