По результатам онлайн-голосования 62,33% москвичей проголосовали за поправки к конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 62,3% жителей Москвы, принявших участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ, поддержали внесение изменений в основной закон, почти 37,7% высказались против. Об этом сообщается на информационных экранах территориальной избирательной комиссии по дистанционному голосованию.

"Москва. "За" - 62,33%, или 601 096 голосов. "Против" - 37,67%, или 363 341 голос", - значится на экране.

При этом один бюллетень на онлайн-голосовании признан недействительным, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"У нас есть один избиратель, который на своем собственном компьютере испортил свой собственный бюллетень. Вместо выбора "да" или "нет" написал [в коде] что-то третье, отправил это в память компьютера, где бюллетень зашифровался и был отправлен в блокчейн. Поскольку система не нашла, к чему относится голос, к "да" или "нет", она признала бюллетень недействительным. То есть этот голос в результатах не учитывался", - сказал Костырко, уточнив, что бюллетень принадлежал москвичу.

Он подчеркнул, что подобную операцию невозможно провести ни на каком другом устройстве, кроме как на устройстве самого онлайн-избирателя. "Голос человека шифруется на его устройстве и отправляется в сеть блокчейн. Как можно сделать бюллетень недействительным: можно остановить транзакцию (зашифрованный голос - прим. ТАСС) между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку собственного компьютера. Для этого достаточно стандартных навыков разработчика или чуть более продвинутых навыков пользователя интернета", - сказал Костырко.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Костырко сообщал, что для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%, было выдано 1 107 648 бюллетеней.