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Голосование по поправкам в конституцию
Обновлено 

В Москве обработали 0,17% протоколов после голосования по конституции

Против поправок выступили 25,02% проголосовавших , за - 73,59%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ поддержали 73,59% участников общероссийского голосования в Москве, об этом свидетельствуют данные на информационном табло в ЦИК России по итогам обработки 0,17% протоколов.

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Против проголосовали 25,02%.

Согласно самым первым данным, опубликованным после обработки 0,03% протоколов, поддержка поправок составляла почти 91%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

В новость внесены изменения (21:27 мск) - обновлены данные о голосовании.

 

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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