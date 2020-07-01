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Голосование по поправкам в конституцию

Власти Москвы объяснили возможность расшифровки своих голосов онлайн-избирателями

В правительстве столицы уточнили, что онлайн-избиратель может расшифровать только свой голос с устройства, с которого он проголосовал

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Расшифровка результатов онлайн-голосования возможна только на том устройстве, с которого был отдан голос, сообщил ТАСС в среду начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

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Ранее в среду онлайн-издание "Медуза" сообщило, что обнаружило уязвимость в системе онлайн-голосования, позволяющую расшифровать часть голосов еще до официального подсчета. По утверждению издания, для этого достаточно сохранить свой секретный ключ, формируемый в браузере на странице электронного бюллетеня.

"Человек может расшифровать свою собственную транзакцию на своем собственном компьютере - вот что, на самом деле, "раскрыла" "Медуза". Это то же самое, что сфотографировать свой бюллетень, и самому себе показать его на экране", - сказал Костырко.

Он добавил, что электронный голос избирателя шифруется исключительно на его устройстве, и в данном случае любая криптосистема позволит его расшифровать.

"Но сделать это может только сам пользователь и только на своем устройстве. Единственный способ этого избежать - использовать какую-либо третью сторону, которая будет шифровать [сделанный избирателем] выбор вместо браузера избирателя. Но тогда никакого доверия к системе быть не может, потому что ты отправляешь свой голос незашифровано на третью сторону", - сказал Костырко. "Алгоритм шифрования (Эль-Гамаля), который упоминает "Медуза", позволяет точно так же расшифровать бюллетень, сохранив свои вероятностные параметры", - добавил он.

Во вторник Костырко сообщил ТАСС, что организаторы электронного голосования также не имеют технической возможности влиять на результаты.

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