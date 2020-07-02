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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице составило 3 870
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общее число умерших пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 39 и достигло 3 870. Об этом сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом. 

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"В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 3 870.

По данным штаба, в столице 1 июля было подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 6 апреля. Общее число выявленных в Москве случаев заражения достигло 222 209.

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