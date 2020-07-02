Пожар на крыше ресторана в центре Москвы потушен

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше здания на Нижней Радищевской улице в центре Москвы, которое ранее в среду загорелось на площади 30 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожар ликвидирован. Без пострадавших", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в двухэтажном кирпичном здании по адресу: Нижняя Радищевская улица, 10, строение 4, поступила в 22:48. По предварительным данным, горел обрешетник кровли на площади 30 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Как следует из данных открытых источников, по этому адресу располагается ресторан Babacha.