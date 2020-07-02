В Москве 20 работавших с коронавирусом КТ-центров возобновят прием плановых пациентов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Еще 20 КТ-центров, где проходила диагностика пациентов с подозрением на коронавирус, вернутся к амбулаторному приему пациентов в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва достаточно оперативно перепрофилировалась для оказания помощи больным коронавирусом. Своеобразным ноу-хау в мировой практике была организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. Мы уже вернули к стандартному режиму работы 12 поликлиник, теперь еще 20 зданий КТ-центров возобновят амбулаторный прием", - сказала заммэра.

По ее словам, в апреле на базе городских поликлиник были созданы специальные амбулаторные КТ-центры, где пациентам с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус проводят исследования для точного установления диагноза. С момента открытия амбулаторных КТ-центров было проведено более 185 тысяч исследований. Это почти в два раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год.

Широко развернутая сеть, состоящая из 48 КТ-центров, позволила выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать лечение, а при необходимости госпитализировать пациента в стационар. Исследования, проводимые в КТ-центрах, не ограничиваются только компьютерной томографией. Пациентам с подозрением на коронавирус делают также общий анализ крови, ЭКГ, проводят анализ на коронавирусную инфекцию.

"После обратного перепрофилирования <...> в этих зданиях будет проведена дезинфекция помещений, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Весь медицинский персонал пройдет все необходимые обследования. В зданиях будет полностью восстановлена работа врачей. Поликлиники вернутся к плановому приему пациентов, возобновив работу в привычном для жителей районов режиме", - добавила Ракова.

Ранее 12 амбулаторных КТ-центров уже вернулись к плановому приему пациентов. На данный момент в Москве функционируют 16 КТ-центров.