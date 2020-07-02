Более 1,4 тыс. человек стали донорами плазмы для заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек, которые переболели коронавирусной инфекцией, стали донорами плазмы с антителами, из них 161 сдал плазму несколько раз. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Плазма с антителами к коронавирусу применяется в качестве дополнительной терапии для пациентов стационаров в среднетяжелом и тяжелом состоянии. В столице 1 451 человек после перенесенного заболевания сдал плазму, более 160 доноров приходили снова и сдавали во второй, третий и даже в четвертый раз. Мы очень благодарны и призываем всех, кто победил инфекцию, помочь тем, кто еще проходит лечение в больницах", - сказала Ракова.

Она отметила, что для всех желающих стать донорами плазмы после перенесения COVID-19 работает горячая линия +7 (495) 870-45-16 (ежедневно с 09:00 до 19:00). По номеру горячей линии можно записаться на процедуру в один из четырех пунктов Москвы: Центр крови имени О. К. Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ №52, ГКБ имени М. П. Кончаловского.

Также на сайте департамента здравоохранения Москвы запущена анкета донора. В анкете есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто желает стать донором плазмы с антителами к коронавирусу. Сервис создан для удобства москвичей. Чтобы не тратить время на поездку в пункт сдачи крови, можно с телефона, компьютера или планшета пройти первичный тест на возможность стать донором.

"Предварительно потенциальные доноры сдают анализ на количество антител, обеспечивающих противовирусную защиту. Затем горожане, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. Если не выявлены противопоказания (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие) и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве - донор приглашается сдать плазму", - добавила Ракова.

После беседы с врачом и общего анализа крови донору рекомендуют выпить сладкий чай с печеньем. Эта традиция службы крови позволяет поддержать объем циркулирующей крови, а глюкоза способствует повышению настроения и сохранению спокойствия. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.