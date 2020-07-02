Участниками Московского инновационного кластера стали более 10 тыс. организаций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число участников Московского инновационного кластера (МИК) с середины июня выросло на 3 тыс. и достигло более 10 тысяч организаций. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

"Число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило 10 тыс.", - говорится в сообщении.

В середине июня Сергунина сообщала, что в состав кластера вошли уже более 7 тыс. организаций. На цифровой платформе кластера организации-участники могут воспользоваться сервисами для поиска партнеров, помещений в аренду или площадок для производства и пилотного тестирования продукции, а также создать объединения - межотраслевые кластеры с участниками из смежных отраслей для совместной реализации масштабных проектов.

"Кроме того, на платформе предусмотрен индивидуальный подбор мер поддержки под конкретного получателя в зависимости от типа организации, задач, которые она решает, и других параметров", - приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.