В Москве после коронавируса вылечились еще 1 055 человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 055 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 055 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 153 248", - сказала она.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, и не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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