Победителями программы "Миллион призов" в Москве стали еще более 473,5 тыс. человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Победителями очередного розыгрыша программы "Миллион призов", который проводят в Москве для участников голосования по поправкам в конституцию, стали еще более 473,5 тыс. человек, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Новый розыгрыш программы "Миллион призов" прошел в столице. Победителями стали 473 515 человек. Всего состоялось семь розыгрышей 1 979 641 выигрышных кодов участников", - говорится в сообщении.

Любой житель столицы, принявший участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Москве с 25 июня по 1 июля любым способом - на избирательном участке, на дому или онлайн, может принять участие в совместной программе правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса "Миллион призов". Розыгрыш призов проводится ежедневно с 25 июня по 1 июля в 22:00, а 2 июля 2020 года - в 14:00.

Участник программы может получить от 1 тыс. до 4 тыс. призовых баллов (1 балл = 1 рубль) и обменять их на скидки и бонусы партнеров программы до 31 декабря через платформу "Активного гражданина". Баллы, полученные в программе, горожане могут потратить и на благотворительность.