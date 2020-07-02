Артефакты петровских времен отреставрировали в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московские археологи отреставрировали артефакты первой трети XVIII века. Среди них: серебряные обувные пряжки, застежки для плащей в виде морских ракушек, пуговица, а также монета полушка, об этом в четверг сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Предметы быта первой трети XVIII века обнаружили во время исследовательских работ на Гоголевском бульваре в 2019 году.

"Специалисты обнаружили предметы, относящиеся к костюму западноевропейского типа начала XVIII века. Согласно указу императора Петра I, кардинально поменять свой гардероб должны были представители практически всех слоев населения, кроме пашенных крестьян, священно- и церковнослужителей. Так, одним из новшеств для населения стали башмаки, украшенные бантами или пряжками. Археологи нашли две такие пряжки", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Научная реставрация металлических предметов быта заняла не один месяц. Специалисты очистили их от коррозии и множественных загрязнений с помощью специальных растворов. Артефакты передадут в фонды Музея Москвы, в будущем они могут стать частью его экспозиции.

В археологической коллекции, составленной из находок на Гоголевском бульваре, помимо деталей гардероба, есть и другие артефакты первой трети XVIII века. Это железный навесной замок и медная монета полушка 1720 года. Ее номинал был равен 1/4 копейки.