Танцевальный сезон запустят на ВДНХ с 4 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сезон танцев на ВДНХ в Москве начнется с 4 июля. Занятия будут проходить каждую субботу на веранде Дома культуры, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Дом культуры на ВДНХ вновь распахнул двери для всех любителей танцев. Первые мастер-классы на веранде состоятся уже в эти выходные. Посетить бесплатные занятия можно будет до конца лета", - приводятся в сообщении слова пресс-службы ВДНХ.

Занятия будут проходить в 17:00 и 19:00. Продолжительность каждого урока составит один час. В роли преподавателя выступит призер чемпионата мира по десяти танцам Кирилл Агишев. До конца лета он научит всех желающих движениям самбы, румбы, сальсы, кизомбы и других популярных танцев.

"Все мастер-классы бесплатные. Однако в каждом из них могут принять участие не более 50 человек, поэтому на занятия необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (495) 544-34-25. Начинающие танцоры также должны быть старше 18 лет", - говорится в сообщении.

ВДНХ - уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. Общая площадь ВДНХ - более 325 га. В 2019 году выставку посетили 33 млн человек.