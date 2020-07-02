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Парковочные разрешения отменили для автомобилистов с инвалидностью в Москве

Подать данные на внесения нового автомобиля можно через портал госуслуг и федеральный реестр инвалидов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Автомобилисты с ограниченными возможностями по здоровью с 1 июля могут не оформлять парковочное разрешение для парковки на местах для инвалидов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 1 июля 2020 года автомобилистам с инвалидностью или тем, кто их перевозит, не нужно оформлять парковочное разрешение для парковки на местах для инвалидов. В федеральный реестр инвалидов теперь можно сразу вносить информацию о транспорте, который принадлежит инвалиду или на котором он передвигается, поэтому московский реестр парковочных разрешений для инвалидов упразднен", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подать данные на внесения нового автомобиля можно через портал госуслуг и федеральный реестр инвалидов.

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