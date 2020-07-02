ЦППК возобновила туристические поездки в Подмосковье

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ежегодные экскурсии из Москвы в Калугу, Рязань, Серпухов, Хотьково и Коломну возобновлены Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь АО "Центральная ППК" Софья Попова.

"Компания вновь начала организовывать экскурсии в Калугу, Рязань, Серпухов, Хотьково и Коломну. Мы, в свою очередь, заботимся о вашей безопасности на станциях и в поездах, поэтому напоминаем вам о необходимости носить перчатки и маски в транспорте и общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию", - сказала Попова.

Она уточнила, что в прошлом году туристическими предложениями ЦППК воспользовались более 8 тыс. человек. Самыми популярными программами стали "Коломна. Вкусное путешествие в прошлое", "Истра. Путешествие в русскую Палестину", "Сергиев Посад. Игрушечное царство". Все летние поездки будут представлены на сайте travel.central-ppk.ru.

"Мы рады, что вновь у сотен людей появилась возможность путешествовать и получать новые впечатления. Наши партнеры готовы рассказать и показать туристам все самое интересное и уже с нетерпением ждут первых гостей. <...> Вы вновь можете поехать в Оптину Пустынь и посетить самые древние места калужской земли с вековыми храмами и монастырями, этнографический парк в Хотьково, где можно изучить быт, обычаи и культуру кочевых народов Руси, проникнуться атмосферой, в которой творил Сергей Есенин, прогуляться по улочкам коломенского Арбата и тепло пообщаться с альпаками в Серпухове", - сказала Попова.

Она уточнила, что по дороге путешественники смогут прослушать аудиогиды компании серии "От станции в город" - это бесплатные аудиоэкскурсии ЦППК, которые помогают изучить город с помощью смартфонов. За 2019 год их скачали почти 150 тыс. путешественников, аудиогиды для прогулок по Коломне, Истре, Сергиеву Посаду и Серпухову вошли в топ самых прослушиваемых. "Компания продолжает активно поддерживать развитие внутреннего туризма. Вместе с партнерами компания разрабатывает семейные экскурсионные поездки. Их главная особенность - до городов проведения экскурсий путешественники добираются на электропоездах ЦППК", - заключила Попова.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы и Подмосковья обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.