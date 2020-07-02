График движения на Белорусском направлении МЖД изменится в июле

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Белорусского направления МЖД изменится 4-5 и 10-12 июля в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"4 июля с 02:00 до 02:00 5 июля в связи с проведением ремонтных работ на станции "Кунцевская" и перегоне Кунцевская-Одинцово будет скорректирован график движения некоторых поездов Белорусского направления МЖД. У электропоездов изменится время отправления и прибытия. Также в эти дни пройдут работы по переключению 3 и 4 главных путей станции Кунцево-1 на микропроцессорную централизацию - цифровую систему регулирования движения поездов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на станции "Баковка" будут проведены работы для обеспечения безопасности во время возведения дополнительного вестибюля с тоннелем. В настоящее время проходка тоннеля завершена, идут работы по строительству выходов из вестибюля на платформы. Несколько электричек, преимущественно Усовской ветки, проследуют по укороченному маршруту. Часть электропоездов выведут из расписания, отмечает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).