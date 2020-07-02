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Шесть новых станций метро построят в Новой Москве до конца 2023 года

Сейчас на территории ТиНАО для пассажиров открыты восемь станций метро

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Строительство шести новых станций метро на территории Новой Москвы планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе-службе столичного департамента строительства.

"На территории ТиНАО мы сегодня ведем строительство четырех станций Коммунарской линии метро, работы планируем завершить в 2023 году. К этому же времени будут достроены станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии и "Новомосковская" Сокольнической линии", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

На территории ТиНАО сейчас для пассажиров открыты восемь станций метро. В 2016 году были введены в эксплуатацию станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. В 2018 году открыты "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии.

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