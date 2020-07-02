Онлайн-избиратели голосовали с бортовых компьютеров автомобилей и телевизоров

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Большинство участников онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ старше 35 лет, на то, чтобы отдать свой голос, им требовалось в среднем от одной до двух минут, а к системе они подключались с самых разных гаджетов. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Большинство из почти 1,2 млн онлайн-участников голосования в этом году - люди среднего возраста от 35 до 55 лет. Самому взрослому участнику 102 года. При этом восемнадцатилетних, впервые пользующихся своим избирательным правом, - более 400 человек. Столько же голосующих старше 90 лет. В возрастных группах 18-35 и более 55 лет одинаковое количество избирателей - примерно по 25% в каждой", - сказал Костырко.

По его словам, онлайн-избиратель голосовал достаточно быстро - за одну-две минуты, при этом половину этого времени занимало ожидание СМС, подтверждающего мобильный телефон участника голосования. "Мы также наблюдали более 1 тыс. бюллетеней, которые были открыты в первый же час голосования и не закрыты на протяжении долгого времени. Онлайн-избиратели могли голосовать в течение шести дней", - сказал он.

Откуда и как голосуют

Костырко уточнил, что голосовали москвичи и жители Нижегородской области с помощью различных гаджетов: компьютера, телефона, планшета. "Но также мы видим входы в систему с телевизоров, с бортового компьютера машины, с любого устройства, в которое могут вставить сим-карту. При этом мы полагали, что будут голосовать из дома, но сегодня онлайн голосуют в движении. Раньше мы удивлялись, что голосуют в первые часы работы, а открытие именно этого дистанционного голосования - [что голосуют] с помощью мобильного интернета. Еще интересный факт: в Москве в ночь с пятницы на субботу проголосовало 36 тыс. человек, а это более 3% онлайн-избирателей", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что жители Москвы и Нижегородской области голосовали по всей стране и миру, и география их пребывания обширна: Сочи, Крым, Сибирь, в зарубежье - страны Европы, США, даже Австралия и страны Южной Америки. "Но при этом голосование граждан проходило весьма равномерно, Москва и Нижегородская область "выступали" синхронно, расхождение в их графиках менее 1%. Наибольшая активность была в первый час голосования - свой выбор сделали более 100 тыс. человек или почти 10% избирателей. В целом, в течение всех шести дней наблюдаем повышение активности голосующих после обеда", - сказал Костырко.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В Москве и Нижегородской области было предусмотрено дистанционное голосование. Костырко сообщал, что для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%, было выдано 1 107 648 бюллетеней, принято 1 090 211 бюллетеней. Один бюллетень был признан недействительным.