Власти Москвы заявили, что голосующие онлайн в будущем смогут проголосовать заново

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Функция, позволяющая отозвать уже отданный голос при сохранении полной анонимности, недоступная традиционной избирательной системе, может в будущем стать доступна участникам дистанционного электронного голосования. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Предположим, человек проголосовал, но изменил свое решение, а голосование еще не закончено. Тогда он заходит под своим же верифицированным аккаунтом, "невидимой рукой" достает свой бюллетень и меняет в нем место галочки. Но сделать это может только он при сохранении тайны голосования хоть сто раз до окончания голосования. При этом явка не меняется - человек меняет свое мнение в том бюллетене, который получил изначально, система ему не даст второй бюллетень. По факту, новый бюллетень избиратель не использует, а меняет свой выбор", - сказал Костырко.

По его словам, также в будущем могут быть развеяны сомнения, кто именно зашел в личный кабинет и со своей ли сим-картой. Вопрос может быть разрешен с помощью биометрии, которая активно используется в банковских и визовых системах.

"И защита таких данных на порядок выше: крайне сложно подделать голос или другие биометрические данные человека, чем просто логин и пароль от аккаунта. Доступ для избирателей с помощью биометрии решит вопросы, кто же находился за компьютером и проголосовал. К слову, уже сейчас можно повышать уровень доверия к своей учетной записи через банковские приложения", - сказал Костырко.

"В перспективе онлайн-голосования нужно нормативно закрепить возможность для граждан более свободно обращаться со своими данными. Сервису необходимо стать максимально доступным: решил проголосовать онлайн - подал заявку и сразу голосуешь. Для этого необходимы изменения в нормативные документы, гарантирующие заранее проверенный реестр избирателей. Система онлайн-голосования гарантирует удобство в своей эксплуатации, юридически оформлена, но сегодня не обладает достаточным доверием граждан, которое может быть обеспечено в будущем верифицированной базой данных, предоставленной самими жителями", - заключил Костырко.