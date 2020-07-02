Июнь 2020 года стал самым дождливым в Москве за 200 лет наблюдений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новый рекорд осадков зафиксировали на метеостанции МГУ им. Ломоносова в июне: прошедший месяц в российской столице стал самым дождливым за последние 200 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

"Июнь 2020 года стал самым дождливым за все 200 лет наблюдений за осадками в Москве: их количество, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, достигло в течение месяца 193 мм. Таким образом в столице пал прежний вековой рекорд выпавших осадков в июне, который составлял до сих пор 174 мм и был отмечен в 1942 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее дождливыми выдались 4, 5 и особенно 20 июня, когда затопленными оказались многие улицы и подземные переходы на юго-востоке столицы, а в районе МГУ всего за полтора часа выпало около 40 мм осадков.

"Примечательно, что это уже второй подряд новый вековой рекорд осадков, отмеченный в Москве за два последних месяца. В мае выпало 169,5 мм, и он также оказался самым дождливым маем за всю историю наблюдений за осадками в Москве, которые были начаты в Императорском Московском университете в далеком 1820 году", - сказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, слова которого приводятся в сообщении.

Более того, обновился еще один вековой рекорд: количество выпавших осадков в столице за первую половину года впервые за 200 лет превысило 500 мм, также говорится в сообщении. Ученые не исключают, что нынешний 2020 год имеет все шансы стать самым дождливым годом в истории метеорологических наблюдений в столице. До сих пор наибольшее за год количество осадков (1016 мм) было отмечено в 2013 году, тогда как климатическая норма составляет немногим более 700 мм.

"Аномально малоснежная зима в этом году и как следствие недостаточное увлажнение почвы еще недавно заставляли специалистов с беспокойством говорить о возможной летней засухе и даже торфяных пожарах в Московском регионе. Но теперь, благодаря аномально дождливой погоде последних месяцев, вероятность этих опасных явлений сведена к минимуму. Впрочем, прошедший 20 июня сильный ливень также является опасным метеорологическим явлением", - отмечается в сообщении.