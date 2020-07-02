Мощность подстанции "Гольяново" в Москве после реконструкции увеличится почти на 60%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Реконструкция подстанции "Гольяново" в Москве позволит обеспечить электричеством более 1 млн кв. м жилья. Работы планируется завершить до конца текущего года, ее мощность вырастет почти на 60%, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В результате реконструкции мощность подстанции увеличится почти на 60% за счет замены двух трансформаторов. Вместо трансформаторов мощностью по 63 МВА установят новые по 100 МВА каждый, один из них уже смонтирован и введен в работу. Дополнительные мощности будут востребованы при строительстве новой станции Арбатско-Покровской линии метро и более 1 млн кв. м жилья", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, это позволит создать запас мощности для присоединения новых потребителей и поддержать активное развитие инфраструктуры района Гольяново и Восточного административного округа в целом. "В настоящее время энергетики завершили первый этап реконструкции подстанции и приступили ко второму", - сказал Бирюков.

Подстанция "Гольяново" обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных предприятий, жилых зданий и социальных объектов, в том числе Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, городской поликлиники № 191, родильного дома № 20, станции метро "Щелковская", Московского экспериментального завода № 1, Московского завода измерительной аппаратуры и других.