Завод измерительного оборудования заработает осенью в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство инновационного измерительного оборудования заработает на территории столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" осенью 2020 года, его запустит резидент ОЭЗ - компания ООО "Пьезус". Инвестиции в проект составят 120 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Уже сейчас этот производитель обеспечивает продукцией крупнейшие строительные компании Москвы, и в дальнейшем продукция будет активно использоваться при реализации программы реновации. В ближайшие пять лет на развитие проекта будет направлено 120 млн рублей, компания создаст около 60 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 5,2 млн рублей", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, приборы резидента технополиса используются такими предприятиями, как ГБУ Гормост, АО "Мосводоканал", ПАО "МОЭК". "На новом заводе будут производиться аналоговые и цифровые датчики давления и погружные гидростатические датчики уровня. Производство будет не только направлено на импортозамещение, но и позволит компании усилить позиции на рынках СНГ, Азии, Европы и развивающихся стран, где уже сегодня существует значительный интерес к этой продукции", - уточнил Прохоров.

Отмечается, что новый завод появится на площадке в Печатниках.