Победителями программы "Миллион призов" в Москве стали 2 млн человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Два миллиона москвичей стали победителями программы "Миллион призов", они получили от 1 до 4 тыс. баллов, которые смогут потратить на поход в музей или кафе, а также пополнение карты "Тройка". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в четверг.

"В столице завершился розыгрыш призов программы "Миллион призов". Его победителями стали 2 млн человек. Счастливчики получили от 1 тыс. до 4 тыс. баллов (один балл равен одному рублю), которые смогут потратить на поход в музей или кафе, пополнение карты "Тройка", покупку товаров в магазинах и аптеках или перечислить на благотворительность", - говорится в сообщении.

Код участника можно было получить при электронном и очном голосовании. Победители, выбранные путем случайного отбора, получили СМС-сообщение о выигрыше. Активировать выигрышный код на сайте программы необходимо до 26 июля, а обменять полученные баллы на призы - до 31 декабря.

В сообщении также отмечается, что москвичи, которые уже обменяли бонусы на подарки, отдавали предпочтение сертификатам на тысячу рублей для покупки товаров в магазине "Дикси", пополнению карты "Тройка" и приобретению товаров в "Детском мире".