Собянин сообщил о начале ремонта еще четырех корпусов в Боткинской больнице

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ремонт еще четырех корпусов начался в Боткинской больнице, модернизация там продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин журналистам, отметив, что пандемия научила быстрее проводить такие работы.

В четверг мэр осмотрел работы по капитальному ремонту корпусов Городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Он отметил, что значительная часть больниц Москвы была переведена в ковидный фонд, в том числе и один из корпусов Боткинской больницы. Но при этом, в основном, больница продолжала оказывать экстренную помощь пациентам.

"В Боткинской больнице было пролечено более 20 тыс. человек, сделано 11 тыс. операций. По сути дела, в городе, несмотря на то, что значительную часть коечного фонда перевели под COVID, работа не прекращалась, и никому не отказывалось в экстренной помощи", - сказал Собянин. Он отметил, что ряд направлений плановой помощи, гематологическое, онкологическое, продолжали работать.

"Мы в Боткинской больнице продолжаем следующий шаг в модернизации этой клиники, крупнейшей и одной из самых лучших в городе и в стране. До этого мы реконструировали четыре корпуса, сейчас, не дожидаясь окончания пандемии, приступили еще к четырем корпусам. И в следующем году, я надеюсь, приступим еще к четырем последним корпусам. Все корпуса будут реконструированы", - сказал Собянин.

"Это не просто ремонт, замена штукатурки и так далее. На базе каждого из этих корпусов создается самая совершенно новая клиника, начиная от нового сосудистого центра и заканчивая онкологическим амбулаторным центром, офтальмологией и целым рядом других направлений, гнойной хирургии и так далее", - сказал Собянин. Он отметил, что это требует серьезной работы, серьезной подготовки технического задания, проектной документации.

"Мы поставили задачу перед строителями, чтобы они максимально ускорили ремонтные работы. Борьба с COVID нас научила быстрее в этом плане двигаться. Поэтому ремонт таких корпусов, я думаю, будет занимать чуть более полугода, хотя, по сути дела, здесь появляется новое здание", - сказал Собянин. Он также отметил, что у москвичей большой отложенный спрос на плановые операции, необходимо обеспечить москвичей этой помощью.