Художественную выставку о творчестве Глазунова откроют в Зарядье

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Выставку в рамках цикла мероприятий "#три_", посвященную творчеству российского живописца Ильи Глазунова, 3 июля откроют в подземном музее парка "Зарядье" в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.

"В июне 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения художника Ильи Глазунова. И 3 июля мы открываем нашу новую выставку, которая будет посвящена его творчеству. В центре новой экспозиции подземного музея по традиции проекта три картины мастера: "Достоевский. Ночь" (1985), "Легенда о царевиче Димитрии" (1991) и "Иван Грозный" (1999)", - говорится в сообщении.

По мнению организаторов, эти работы раскрывают главные темы в творчестве Глазунова: трагические моменты русской истории и мир духовных исканий Федора Достоевского. Также мультимедийная часть выставки знакомит с биографией художника. Посетители увидят известные произведения, книжные иллюстрации и театральные работы, познакомятся с историей Галереи Глазунова и подробнее узнают об общественной деятельности Глазунова: основании Академии живописи, ваяния и зодчества, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, музея русских сословий.

Цикл "#три_" состоит из коротких, сменяющих друг друга выставок. С начала проекта в подземном музее можно было увидеть работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели.

Илья Глазунов (1930-2017) - художник, автор портретов советских писателей и политиков и итальянских кинозвезд, тонкий иллюстратор, театральный художник, основатель Академии живописи, ваяния и зодчества, а кроме того педагог, просветитель, общественный деятель. Народный художник СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и почетный член Королевских академий изящных искусств Мадрида и Барселоны, Глазунов был обладателем Золотой медали Пикассо - высшей награды ЮНЕСКО - "за вклад в мировую культуру и цивилизацию".