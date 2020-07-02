ГИБДД Москвы вернулась к штатному режиму приема экзаменов и регистрации автомобилей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы начала оказывать услуги по обмену водительских удостоверений, приему экзаменов, а также регистрации автомобилей в штатном режиме после ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Подразделения ГИБДД, предоставляющие услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов у кандидатов в водители, а также обмену водительских удостоверений, работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в настоящее время увеличена доступность записи на прием в подразделения столичного управления ГИБДД, как через портал госуслуг, так и при личном обращении в подразделения.

"Вместе с тем сообщаем, что доступ в регистрационно-экзаменационные отделения Госавтоинспекции с целью получения электронного талона очереди организован ежедневно в рабочие дни с 07:30 мск", - отметил собеседник агентства.