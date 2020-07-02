Полиция Москвы назвала самые распространенные способы краж в метро

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московская полиции назвала самые распространенные виды карманных краж в метро.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД, за прошедшее полугодие в метро зарегистрировано более 120 фактов совершения хищений личного имущества граждан. В основном, карманников привлекают дорогостоящие сотовые телефоны и кошельки пассажиров. "Наибольшая активность воров приходиться на час пик, когда в метро наблюдается особенно большое скопление народа, в котором легче затеряться. По той же причине у злоумышленников популярны узловые станции, где можно пересесть с ветки на ветку, а также станции, выходящие к вокзалам", - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции выделяют несколько видов карманников, например, "отряхивателей", которые сообщают пассажиру, что у него испачкалась спина, хотя нередко пачкают ее сами. "Пока один карманник "помогает" отряхиваться, другой вытаскивает кошелек или сотовый телефон", - пояснили в полиции. Второй вид воров - "ширмачи" - через одну руку перевешивают куртку или пиджак, а другой рукой орудуют в карманах своих жертв. Так называемые парашютисты берут с собой грудных детей. Вид ребенка усыпляет бдительность пассажиров, чем и пользуются воры. "Гастролеры" работают группами в предпраздничный период, потому что в эти дни граждане, как правило, берут с собой крупные суммы, чтобы купить подарки своим близким. Впереди идущий человек якобы что-то роняет и резко наклоняется. Жертва на доли секунды вынужденно останавливается, и карманник крадет у нее кошелек.

В полиции советуют быть внимательными в переполненном транспорте, всегда застегивать сумку и в час пик прижимать ее к себе, а также не хранить пин-код от банковской карты в кошельке. "Если Вы почувствовали прикосновение, резко развернитесь и шагните в сторону, - советуют в полиции. - Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку". Если пассажир заметил карманника, то необходимо сообщить полиции его приметы.