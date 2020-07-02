Москвичей предупредили о грозе с дождем и ветре до 17 м/с

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем, местами с ливнем, а также усилении ветра до 17 метров секунду в ближайшее время.

"2 июля в Москве до 22:00 ожидается гроза с дождем, местами с ливнем, при грозе - усиление ветра 12-17 метров в секунду", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой в МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, при управлении автомобилем тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в ГУ МЧС.