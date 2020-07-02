Движение на Тверской улице в Москве, где произошел пожар, восстановлено

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение по Тверской улице в центре Москвы, где произошел крупный пожар в жилом доме, восстановлено, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Общая площадь пожара составила 800 кв. м, возгорание было ликвидировано в 17:14.

Информация о пожаре в доме номер 24 на Тверской улице поступила в 13:56. Возгорание произошло на втором этаже шестиэтажного здания. На момент прибытия пожарных открытое горение наблюдалось на втором и третьем этажах, площадь возгорания составляла 50 кв. м. Позже она выросла до 300 кв. м, номер сложности пожара был повышен до четвертого из пяти возможных для Москвы. Локализовать распространение огня пожарным удалось в 16:23 на площади 800 кв. м, номер сложности был понижен до второго. Пострадавших и жертв нет.

Причиной пожара могли стать нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах. Здание было построено в 1890 году, сейчас оно находится на реконструкции.