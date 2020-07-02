В центре Москвы открылась фотовыставка о предприятиях-героях периода пандемии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Городская фотовыставка "Герои нашего времени" о предприятиях московской промышленности и их сотрудниках, которые продолжали работать в период пандемии и внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом, открылась 2 июля на Никитском бульваре в центре Москвы. Она продлится до 2 августа, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В экспозиции представлены более трех десятков фотографий с ведущих столичных предприятий: "Фаберлик", группа "Черкизово", "Гамма пласт", "Ортомода", группа компаний "Москабельмет", фабрика "Свобода" и другие. Фотовыставка будет работать до 2 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Посетители выставки узнают, как одному предприятию за два месяца удалось отшить 120 тыс. одноразовых халатов для персонала больниц, кто безвозмездно передал бактериально-вирусные фильтры на сумму более чем 1 млн рублей столичной больнице в Коммунарке и где за месяц создали новый отечественный тепловизор, дистанционно определяющий температуру человека.

"Город получил неоценимую помощь от московских промышленников. В сжатые сроки предприятия наладили дополнительное производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров, дефицитных составляющих для медтехники. Только за первые два месяца столичные компании произвели более 10 млн упаковок антисептика. При этом, несмотря на сложную ситуацию, промышленники участвовали в благотворительных проектах, поддерживали врачей и граждан, которые в этом нуждались. Об этом и говорится в работах фотовыставки, открывшейся сегодня", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.