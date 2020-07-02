Синоптики сообщили, что первая июльская волна тепла придет в Москву 3 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первая июльская волна тепла придет в Москву в пятницу. В течение пяти дней температура в столице будет выше нормы на пять градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это будет первая волна тепла в июле. Она начнется с 3 июля и по 7 число точно будет", - сообщил он.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

По словам Вильфанда, в пятницу и субботу температура в Москве будет выше нормы на 4-5 градусов, с воскресенья - на 5 и более градусов.

"Не исключаю, что она (волна тепла) будет и более продолжительной", - отметил метеоролог.