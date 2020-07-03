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В Москве в пятницу ожидаются небольшой дождь и до 29 градусов

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Облачная и дождливая погода с температурой до плюс 29 градусов ожидают москвичей в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 27 до 29 градусов тепла, синоптики прогнозируют небольшой дождь. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 18 градусов.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от 25 до 30 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 15 градусов.

В связи с грозой и порывами ветра до 15 м/с синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Московском регионе до вечера пятницы.

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