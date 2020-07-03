Более 157 тыс. контрактов было заключено на портале поставщиков в Москве с начала года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 157 тыс. контрактов на портале поставщиков в Москве было заключено с начала года. Пятая часть из них - с региональными заказчиками, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"За первое полугодие 2020 года на портале поставщиков было заключено свыше 157 тыс. контрактов - в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма контрактов превышает 19 млрд рублей. С ресурсом работают уже 34 региона России, и за первое полугодие региональные заказчики заключили свыше 30 тыс. контрактов на сумму 2,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По статистическим данным, лидерами по сумме и количеству контрактов стали Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская и Кемеровская области. Чаще всего в этом году закупали медицинские товары, также был спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также строительные материалы.

На данный момент активные пользователи портала на 90% — представители малого и среднего бизнеса. Кроме того, рост ключевых показателей работы портала поставщиков во многом связан с внедрением новых сервисов для пользователей. Для удобства пользователей на портале реализована автоматизированная система привлечения поставщиков к закупкам.