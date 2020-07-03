Первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг заняла Москва

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития составило рейтинг субъектов в России по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Первое место в нем заняла Москва, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Столица набрала 98,36 баллов из 120 возможных. На втором месте - Московская область (91,9 баллов), на третьем - Ростовская область (87,87 баллов)", - говорится в сообщении.

В рейтинге специалисты оценили качество и удобство предоставления электронных услуг на портале mos.ru по нескольким критериям. Это возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, быстро и легко подать заявление в электронной форме, получить информацию о статусе рассмотрения данного заявления, записаться на прием в предоставляющий услугу орган и т.д.

"Современный город - это удобный город с продвинутой цифровой средой. Максимально удобными для людей должны быть в том числе госуслуги. Для этого мы переводим их в электронный вид и повышаем их качество. За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 млрд раз", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.