День семьи, любви и верности отметят в музее Победы онлайн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, подготовил музей Победы в Москве, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа будет посвящена семьям и близким солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Именно они поддерживали красноармейцев на фронте, укрепляли их веру в победу. Наши виртуальные гости смогут услышать самые трогательные строчки из писем, которые получали бойцы на передовой от своих любимых. Также расскажем, как послания из родного дома вдохновляли военных на подвиги", - приводятся в сообщении слова директора музея Победы Александра Школьника.

Ролик театрализованной программы "Ромашка Победы. Семейная история войны" разместят на YouTube-канале культурной площадки 8 июля в 13:00. На видео артисты прочтут письма, которые родные и близкие отправляли бойцам на фронт, а также исполнят такие военные песни как "Темная ночь", "Нам нужна одна победа", "Давай закурим", "Так случилось - мужчины ушли", "Катюша".

А в 15:00 на сайте и канале музея в YouTube состоится онлайн-экскурсия. Гид расскажет, как жили советские семьи до начала войны СССР с фашистской Германией.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем памяти православных святых Петра и Февронии.