Еще 1 591 пациент с коронавирусом выздоровел в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 591 пациента с коронавирусом, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 591 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 154 839", - сказала она.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В новость внесены изменения (9:11 мск) - добавлена информация по тексту.