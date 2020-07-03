Реконструкцию гостиницы "Восток" в Москве завершат до конца 2020 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Реконструкцию гостиницы "Восток" на северо-востоке Москвы планируют завершить до конца 2020 года. Сейчас Мосгосстройнадзор проводит заключительную проверку, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Существующее пятиэтажное здание гостиницы надстроено до восьми этажей, также возведены пяти- и восьмиэтажные пристройки. В результате общая площадь гостиничного комплекса составит 15,2 тыс. кв. м. На первых двух этажах разместятся приемно-вестибюльная группа, ресторан с обеденным залом на 152 места и кухней, кафе-бар, медпункт, мастерские, административные и подсобные помещения. Все работы на данном объекте планируют завершить до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

После реконструкции в обновленной гостинице появятся 252 одноместных номера. На трех подземных этажах создадут парковку на 42 машиноместа. На прилегающей территории проведут благоустройство, высадят деревья и кустарники, организуют гостевую парковку.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам гостиничного комплекса в Марфино привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Все работы выполняются в строгом соответствии утвержденному проекту", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.