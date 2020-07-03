Новый раздел о писателях-юбилярах запустят на портале "Онлайн.Библиогород" в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Раздел "Писатели-юбиляры - 2020" 4 июля запустят на портале "Онлайн.Библиогород" в столице. Он будет посвящен отечественным и зарубежным классикам, чьи юбилеи со дня рождения отмечаются в этом году, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков - Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся аудиоролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Например, можно будет послушать лекцию о жизни итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери. Ее прочитает заведующий библиотекой № 183 имени Данте Алигьери Эдуард Люшин. Также на портале выложат уникальную архивную запись. На ней Михаил Шолохов читает отрывок своего романа "Тихий Дон".

"Первой в разделе появится информация о девяти авторах, чьи юбилеи со дня рождения в этом году уже отметили, а также будут отмечать в ближайшее время. Среди них Александр Грибоедов, Антон Чехов, Борис Пастернак, Всеволод Иванов, Михаил Шолохов, Данте Алигьери, Александр Твардовский, Антуан де Сент-Экзюпери и Лев Кассиль", - говорится в сообщении.

Из биографических материалов можно будет узнать об основных событиях жизни писателей, о том, под какими псевдонимами они творили, что некоторых из них связывало с Москвой. Также пользователи откроют для себя малоизвестные факты о классиках.

О портале

Портал "Онлайн.Библиогород" создан Московской дирекцией по развитию культурных центров департамента культуры. Он был запущен в апреле этого года. Там представлен бесплатный контент библиотек и культурных центров. На сайте можно посмотреть спектакли, концерты, лекции, а также принять участие в мастер-классах для взрослых и детей. Кроме того, проект знакомит горожан с книжными фондами московских и российских библиотек. На портале "Онлайн.Библиогород" есть удобное меню, в котором можно выбрать один из четырех интересующих разделов: "Электронные ресурсы", "Книжные рекомендации", "Видеозаписи", "Онлайн-активности".