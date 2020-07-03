Москвичи предложили более 2 тыс. идей развития столичного транспорта

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. предложений о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры поступило от жителей Москвы в рамках краудсорсингового проекта, который проходил с 9 июня по 2 июля. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Наш краудсорсинговый проект подошел к концу. Мы уже собрали 2 052 ваши заявки и теперь займемся их реализацией. Как я и говорил, часть ваших идей мы воплотим уже в июле и августе. <...> Некоторые предложения, например, по обустройству одной и той же улицы, оказались кардинально противоположными. Все такие "спорные" вопросы вынесем на общественное обсуждение. На следующей неделе мы создадим специальный лендинг (интернет-страницу - прим. ТАСС), где выложим подробно описание ситуации, мнение жителей и экспертов, и попросим вас проголосовать" - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он подчеркнул, что каждое предложение москвичей он рассматривает совместно с ЦОДД и городским институтом Мостранспроект. В течение недели заммэра планирует подробно рассказать обо всех одобренных решениях по развитию городской инфраструктуры. "Теперь время для интенсивной работы. Мы постоянно будем вам рассказывать о всех новых реализованных проектах", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что подобный "способ прямого общения" с жителями оказался эффективным, поэтому москвичи могут присылать свои идеи и обращения в Telegram-бот @to_deptrans_bot. "Но уже сейчас я хочу сказать, что все это время мы с вами очень активно работали. Многие москвичи рассказали нам о своем мнении по поводу создания новых пешеходных зон, развития велоинфраструктуры, создания пешеходных переходов и маршрутов наземного транспорта, парковок и возможной переразметки проезжей части. Я очень благодарен каждому за неравнодушие и желание сделать наш город лучше. Количество идей, которые мы в ближайшее время осуществим, продолжает расти", - заключил Ликсутов.