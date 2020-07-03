ГИБДД Москвы за пять месяцев 2020 года задержала более 150 человек за дачу взяток

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция за пять месяцев этого года задержала 156 человек за дачу взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За пять месяцев текущего года за дачу взятки сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны 156 участников дорожного движения. В отношении 134 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ ("Дача взятки"), по остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в прошлом году по фактам дачи взятки возбуждено 117 уголовных дел.