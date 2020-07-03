Расписание электричек Казанского направления в Москве изменится в июле

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Расписание движения пригородных поездов Казанского направления в июле изменится в связи с проведением ремонтно-путевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"В выходные июля, а также в рабочие дни, с 9 по 17, изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД. Это связано с плановым ремонтом пути на участках Шиферная - Пески, Воскресенск - Виноградово, на станциях Дивово и Алпатьево. Работы необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок", - говорится в сообщении.

Во время проведения ремонтных работ у некоторых электричек, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из расписания на участках Москва - Раменское - Голутвин, Голутвин - Рыбное и Рязань-1 - Голутвин.

"Возможны дополнительные и точечные изменения. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов", - говорится в сообщении.